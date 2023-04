Soldati ucraini immersi nel fango in trincea nei pressi di Bakhmut

Un video sui social ucraini mostra due soldati, immersi nel fango in una trincea nei pressi di Bakhmut.

Secondo l'ultimo aggiornamento da Evgeny Prigozhin, fondatore del gruppo di mercenari Wagner, gli uomini della milizia privata stanno combattendo "battaglie feroci" nell'area della stazione ferroviaria della città dell'Est. Così il “cuoco di Putin” su Telegram. Alla richiesta di commentare le affermazioni di un consigliere del capo ad interim dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin, secondo il quale le forze armate russe hanno preso il controllo della stazione ferroviaria di Bakhmut, Prigozhin ha risposto di "non averle viste" in città. La conferma di un avanzamento ulteriore delle forze russe nella città contesa, dal ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence, che ha scritto: “Negli ultimi giorni le forze russe hanno ripreso slancio nella battaglia per Bakhmut, e molto probabilmente si trovano adesso nel centro della città e hanno conquistato la riva occidentale del fiume Bakhmutka”.

Dalla fine del mese scorso, ricorda il rapporto pubblicato su Twitter, l'avanzata russa verso la città assediata, nell'Ucraina orientale, "si era in gran parte arrestata". Tuttavia, con i progressi degli ultimi giorni anche la principale via di rifornimento delle forze ucraine - la 0506, a ovest della città - "è probabilmente gravemente minacciata". Secondo gli esperti di Londra, le forze regolari russe - comprese le truppe aviotrasportate - hanno probabilmente rafforzato l'area e la Russia sta nuovamente utilizzando l'artiglieria in modo più efficace nel settore. Il questo quadro, il ministero ritiene probabile che a livello locale, i vertici del ministero della Difesa russo e del Gruppo Wagner abbiano messo fine alla loro faida e abbiano migliorato la cooperazione.