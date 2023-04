Al via la campagna Adoc contro il caro prezzi. Il segretario Uil Bombardieri: "Aumentare i salari"

“Ok, il prezzo è giusto? No alle speculazioni, giù i prezzi, carrelli pieni con prodotti di qualità”. È questo il titolo del convegno organizzato dall’Adoc Nazionale per lanciare una campagna contro il caro-prezzi che sta piegando i consumatori, costringendoli a cambiare stile di vita, abitudini e a fare i conti con l’inflazione che continua a intaccare stipendi, pensioni e risparmi.

Durante il convegno presentato un rapporto, curato da Eures, sui prezzi dei prodotti di largo consumo in Italia e proiettato lo spot della campagna. Presenti il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, il Presidente Eures, Fabio Piacenti, la Presidente dell’Adoc, Anna Rea. Testimonial della campagna Marisa Laurito. Sull'argomento è intervenuto anche il Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervistato al Forum di Confcommercio a Roma, che ascoltiamo ai microfoni di Rainews24.