Il servizio buono di Dina, tra macerie e speranze

La guerra è anche città distrutte, ridotte in macerie, cancellate dal paesaggio.

Come, in Ucraina, Posad-Pokrovske: piccolo centro nei pressi di Kherson, dove il conflitto ha spazzato via o devastato praticamente tutti gli edifici - e bruciato persino gli alberi nelle vie. Qui, lentamente, gli abitanti stanno tornando, recuperano quel che possono dalle case: e pensa già alla ricostruzione, anche grazie agli aiuti europei.



Il reportage dell'inviata in Ucraina Carlotta Macerollo