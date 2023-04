Reza Ciro Pahlavi a Rainews.it: "Fondamentale arrivare a elezioni libere in Iran"

Mentre in Iran continuano le tensioni e le proteste, il figlio dell'ex scià di Persia, Reza Ciro Pahlavi, è arrivato a Roma e ha tenuto una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Ad Antonella Alba ha raccontato la sua visione sul futuro del suo Paese

"E' molto importante per i cittadini dell'Iran avere il sostegno dei Paesi che sono esempio di democrazia e libertà. L'intero obiettivo di questa campagna nella fase attuale è di mettere in ginocchio il regime ma anche di pianificare la transizione affinché il governo transitorio sia in grado anche di preparare il terreno per future elezioni e per una assemblea costituente. E' importante consentire questo processo al popolo iraniano - a differenza di 43 anni fa quando non si sapeva cosa stava preparando la Rivoluzione di Khomeini - stavolta deve essere tutto trasparente. Dobbiamo sapere su cosa si voterà. Poi saranno le urne a determinare il futuro del Paese", ha detto il figlio dell'ultimo Shah d'Iran.