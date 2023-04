L'ONG italiana: "Possibili saccheggi, il 90% dei sudanesi è povero"

In Sudan sono presenti diverse Ong italiane che lavorano da tempo sul territorio, in un Paese che già prima del conflitto viveva una grave crisi umanitaria, economica e sociale.



Lo staff di Music for Peace in queste ore ha cercato riparo all'interno del proprio ufficio di Khartum. L'edificio è proprio sulla linea del fronte, sulla strada che porta in aeroporto, area in cui si trovano due grossi centri delle milizie paramilitari e teatro di violenti scontri.



Rainews24 ha raccolto la testimonianza del suo presidente Stefano Rebora