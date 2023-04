Sono arrivati in Ucraina, dalla Francia, i primi carri armati leggeri Amx - video

Emmanuel Macron aveva annunciato a inizio gennaio l'imminente fornitura di carri armati leggeri AMX-10 RC alle truppe di Kiev. Il ministro della Difesa ucraino Oleksi Reznikov ha annunciato oggi, attraverso il suo profilo Twitter, la consegna dei primi AMX-10 all'Ucraina. Il numero dei carri armati non è stato specificato, ma sono tratti dalla dotazione dell'esercito francese, che detiene 248 esemplari di questo veicolo destinato alla ricognizione e al supporto delle truppe di fanteria. Progettato negli anni Settanta, prodotto dall'azienda Nexter, l'AMX-10 RC non è un carro armato nel senso comunemente accettato: è montato su ruote e non su cingoli, e la sua corazza non ha nulla a che vedere con quella di un Leclerc, il carro pesante che equipaggia l'esercito francese. Ma il cannone da 105 mm dà un'ottima resa nel combattimento ravvicinato e la sua mobilità gli conferisce un vantaggio rispetto a equipaggiamenti più massicci.