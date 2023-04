Sotto processo per abusi sessuali "Ride Coi Denti" di Balla coi lupi

Un giudice del Nevada ha rinviato il processo per Nathan Chasing Horse, uno degli attori di “Balla coi lupi” incriminato dal tribunale statale con l'accusa di aver abusato sessualmente di donne e ragazze indigene per un decennio nell'area di Las Vegas. lo scrive l'Ap.

Il giudice distrettuale della contea di Clark, Carli Kierny, ha dichiarato che il processo inizierà il 1 maggio a Las Vegas per dare ai pubblici ministeri e ai difensori pubblici di Chasing Horse più tempo per appianare le mozioni pendenti nel caso. Il suo processo era stato precedentemente programmato per il 17 aprile.



Un gran giurì della contea di Clark ha incriminato Chasing Horse, 46 anni, alla fine di febbraio per 19 capi d'accusa che includono accuse di violenza sessuale su un bambino di età inferiore ai 16 anni, rapimento, oscenità e abusi sui minori. Chasing Horse, che è noto per la sua interpretazione di Ride Coi Denti nel film vincitore dell'Oscar di Kevin Costner nel 1990, si è dichiarato non colpevole e ha invocato il suo diritto a un processo entro 60 giorni dalla sua incriminazione.



L'ex attore, che è stato in custodia dal suo arresto il 31 gennaio, dovrebbe tornare in tribunale mercoledì mattina per un'udienza su una mozione che chiede a Kierny di respingere dei capi d'accusa. Chasing Horse e i suoi avvocati hanno sostenuto nella loro mozione che due donne, identificate come vittime in Nevada, volevano fare sesso con lui.



I pubblici ministeri e la polizia hanno affermato che le accuse di abuso contro Chasing Horse risalgono ai primi anni 2000 e riguardano due Paesi e più Stati. Affronta anche accuse penali presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Nevada e nella Columbia Britannica, in Canada, nonché nella riserva indiana di Fort Peck nel Montana.



Chasing Horse è accusato di aver usato la sua posizione di autoproclamato sciamano per ottenere l'accesso a donne e ragazze indigene vulnerabili e prendere mogli minorenni. Le autorità lo hanno descritto come il leader di un culto noto come "The Circle", i cui membri credono che abbia capacità di guarigione e possa comunicare con esseri superiori.