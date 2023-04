Sparatoria sulla neve a Bakhmut: il nemico sembra invisibile, i colpi nel deserto bianco

Un video sui social ucraini mostra due soldati di Kiev, con fascia verde al braccio (Che aiuta a distinguerli dalle truppe russe) che si muovono velocemente tra edifici distrutti sparando pallottole contro il nemico, che è però “invisibile”: nella cittadina del Donbass continuano da mesi le battaglie di terra tra le truppe ucraine ed i mercenari del gruppo Wagner. Con reciproche - e contraddittorie tra di loro - dichiarazioni sulla presunta vittoria nel controllo del territorio di Bakhmut, di una o dell'altra parte.

Ieri - scriveva Kiev - sono stati “Respinti 20 attacchi in direzione di Bakhmut, ma il nemico non smette di assaltare la città”. Lo riferisce su Facebook lo Stato maggiore di Kiev, che aggiunge “l'aviazione di Kiev in 24 ore ha effettuato sette attacchi sulle aree di concentrazione dei russi e unità missilistiche e di artiglieria hanno colpito due posti di comando di Mosca e una stazione di guerra elettronica”.

Secondo il think tank statunitense Isw (Insitute for the study of the war), tuttavia, i combattenti del Gruppo Wagner hanno fatto sempre ieri, ulteriori progressi nel centro di Bakhmut. Dopo aver preso il palazzo dell'amministrazione comunale la notte del 2 aprile, sono state pubblicate nuove immagini riprese da un drone che mostrano le milizie di Yevgeny Prigozhin mentre issano le bandiere russe sulle macerie dell'edificio amministrativo distrutto il 3 aprile. Diversi blogger militari russi hanno inoltre diffuso un'immagine di un combattente Wagner in piedi davanti all'edificio dell'amministrazione comunale di Bakhmut prima che venisse distrutto. Il gruppo Wagner probabilmente continuerà a cercare di consolidare il controllo del centro della cittadina e a spingersi verso ovest, attraverso le aree urbane, in direzione di Khromove.