Spazio. Ecco la prima immagine diretta di un buco nero che espelle un potente getto di plasma

Un team internazionale di scienziati, tra cui anche i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è riuscito per la prima volta a “inquadrare” insieme l'anello che rivela il precipitare della materia all’interno del buco nero al centro della galassia Messier 87 (M87) e il suo potente getto relativistico.

M87 si trova a 55 milioni di anni luce di distanza dalla Terra e il suo buco nero, la cui massa è 6,5 miliardi quella del Sole, è stato il primo a essere 'fotografato' nel 2017 dall'Event Horizon Telescope. Le immagini precedenti erano riuscite a immortalare separatamente la regione vicina al buco nero e il getto, ma questa è la prima volta che entrambe le strutture vengono osservate insieme.

La nuova immagine è il risultato di osservazioni a lunghezze d'onda millimetriche effettuate nel 2018 con i telescopi del Global Millimetre VLBI Array (GMVA), dell'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), di cui ESO è partner, e del Greenland Telescope (GLT).

Nell’immagine è visibile la base del potente getto di plasma e quella che gli scienziati chiamano 'ombra' del buco nero: la zona scura al centro dell'anello che si crea quando il buco nero cattura parte della luce emessa dalla materia nella sua orbita

La dimensione dell'anello osservata dalla rete GMVA è circa il 50 per cento più grande rispetto all'immagine dell'Event Horizon Telescope.

L’immagine è stata pubblicata su Nature e aiuterà gli astronomi a capire meglio come i buchi neri riescano a lanciare getti così energetici.

"Sappiamo che i getti vengono espulsi dalla regione che circonda i buchi neri, ma non comprendiamo ancora del tutto come ciò avvenga", spiega il primo autore dello studio Ru-Sen Lu, dell'Osservatorio astronomico di Shanghai in Cina. "Per studiarlo direttamente, dobbiamo osservare l'origine del getto il più vicino possibile al buco nero".

"Questa nuova immagine – aggiunge Jae-Young Kim della Kyungpook National University in Corea del Sud e del Max Planck Institute for Radio Astronomy in Germania- completa il quadro mostrando contemporaneamente la regione attorno al buco nero e al getto".

Tra gli autori dello studio ci sono anche Gabriele Giovannini e Marcello Giroletti, dell'Inaf di Bologna che spiegano: "Il buco nero al centro della galassia M87 è ben noto essendo il primo di cui è stata ottenuta una immagine (dal team dell'Event Horizon Telescope Eht). Noi lo abbiamo osservato con alta sensibilità ad una lunghezza d'onda leggermente più grande (3,5 mm) e quindi più adatta a rivelare le strutture più estese della sorgente. Le immagini hanno infatti mostrato che la struttura ad anello intorno al buco nero è più estesa di quanto si credeva e che questo anello è collegato al getto relativistico visto in M87. Per la prima volta vediamo quindi il collegamento tra la materia che circonda il buco nero e la base del getto relativistico".

Il risultato è stato ottenuto grazie a una rete internazionali di osservatori che lavorano insieme come un telescopio virtuale grande come l’intero pianeta.

Il GMVA consiste di 14 radiotelescopi in Europa e Nord America. A questi si sono collegate altre due strutture: il Greenland Telescope e ALMA, di cui l'ESO è partner. ALMA è costituito da 66 antenne nel deserto cileno di Atacama e ha svolto un ruolo chiave in queste osservazioni.

Per catturare correttamente la forma reale di un oggetto astronomico è importante che i telescopi siano distribuiti su tutta la Terra. I telescopi GMVA sono per lo più allineati da est a ovest, per questo il contributo di ALMA nell'emisfero australe si è rivelata essenziale per catturare “inquadrare” insieme il getto e l’ombra del buco nero di M87.

Una capacità di osservazione che in futuro potrebbe regalare nuove sorprese e nuove conoscenze sulla natura dei buchi neri, come spiega Lu: “Grazie alla posizione e alla sensibilità di ALMA, potremmo rivelare l'ombra del buco nero e allo stesso tempo vedere più in profondità nell'emissione del getto”.