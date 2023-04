Stazione Spaziale Internazionale, le immagini della passeggiata dei cosmonauti russi

Due cosmonauti russi hanno portato a termine la loro prima passeggiata spaziale del 2023, dopo due rinvii. Sergei Prokopyev e Dmitry Petelin (Expedition 69) hanno scollegato e ricollegato un radiatore da un modulo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a un altro. Ad azionare il braccio robotico, per lo spostamento “fisico” del componente dal Rassvet a quello scientifico Nauka, ci ha pensato il cosmonauta Andrey Fedyaev. In carriera, la passeggiata spaziale è stata la seconda per Petelin e la quarta per Prokopyev. Ne seguiranno altre per completare il lavoro iniziato.