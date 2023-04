Sudan, combatimenti in strada a colpi di mortaio tra i paramilitari e l'esercito

Bombe, colpi di mortaio e caccia che sorvolano l'area della capitale e scontri corpo a corpo avvengono oramai da almeno 48 ore. Nel secondo giorno di feroce battaglia tra l'esercito e i paramilitari sale a un'ottantina il bilancio delle vittime civili dei combattimenti. Le due milizie, i paramilitari della Rapid Support Forces (Rsf) e l'esercito regolare, si accusano vicendevolmente di aver colpito per primi. Entrambi vogliono il controllo del paese al centro del Corno d'Africa, che non riesce ancora a intraprendere il cammino verso un governo civile dopo il golpe del 2021.

Le forze paramilitari hanno smentito, via Twitter, l'annuncio con cui l'esercito sudanese affermava di aver conquistato le basi paramilitari in sette località del Paese e di aver ucciso comandanti della Rsf. "Questi confermano di essere in perfetta salute e pronti ad onorare il loro ruolo in battaglia", hanno scritto i paramilitari il cui tenente generale Muhammad Hamdan Dagalo ha annunciato a Sky News arabia che "le sue forze controllano il 90% delle aree militari in Sudan", e aggiungendo che il rivale generale Abdel-Fattah al-Burhan, comandante delle forze armate sudanesi "si nasconde sotto terra e spinge i figli dei sudanesi a combattere", e ancora che "un certo numero di ufficiali si sono uniti alle forze di supporto rapido".

Media come Al Arabya e Al Hadath riferiscono che, secondo fonti dell'esercito, saranno necessari "giorni per concludere" i combattimenti che mostrano tutti i segni di un altro golpe per ora mancato.