Sudan, il generale ribelle Hemedti ripreso per la prima volta a Khartum

Dall'inizio dei combattimenti in Sudan, è la prima volta che il generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, si mostra brevemente in un filmato. Le riprese - la cui posizione è stata verificata, ma non è stato possibile attribuire una data - sono avvenute nei pressi del palazzo presidenziale di Khartum. Hemedti è seduto sul sedile del passeggero anteriore di un veicolo mentre viaggia insieme a un convoglio militare di truppe festose.

Intanto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha chiesto un “cessate il fuoco immediato” ai responsabili degli scontri. Il capo della diplomazia europea ha parlato sia con Abdelfatah Al Burhan, a capo dell'esercito sudanese, sia con Hemedti, sostenuto dal gruppo russo Wagner. In gioco, oltre alla conquista del potere, c'è la necessità di proteggere i civili e di garantire l'evacuazione ai cittadini europei.