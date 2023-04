Taiwan. La presidente Tsai Ing-wen: “Dalla Cina comportamento irresponsabile” - Video

La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha condannato le esercitazioni militari cinesi con la simulazione di attacchi su obiettivi strategici accusando Pechino di un comportamento irresponsabile.

Le esercitazioni durate tre giorni si sono concluse lunedì e sono state viste come una ritorsione per l'incontro di Tsai con il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy la scorsa settimana, durante il suo viaggio in California.

“Come presidente, rappresento il mio paese nel mondo", ha detto Tsai. Le visite all'estero, ha aggiunto, comprese le tappe negli Usa, non sono una novità e sono condivise dalla popolazione di Taiwan: “Ma la Cina ha usato questo pretesto per avviare esercitazioni militari, creando instabilità nello Stretto di Taiwan. Questo non è un atteggiamento responsabile da parte di una nazione importante in questa regione”.

Tsai ha concluso dicendo che anche se le esercitazioni militari cinesi sono terminate “le forze armate e le squadre di sicurezza nazionale di Taiwan continueranno a rimanere ai loro posti e a difendere il paese” e ha invitato la popolazione a sostenere l’impegno dell’esercito.