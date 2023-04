Tatarsky ucciso dal “busto-bomba”, Trepova siede accanto a lui. Gli istanti prima dell'esplosione

Darya Trepova è a pochi metri da Tatarsky al momento dell'esplosione, seduta accanto a lui. Una probabile prova che la donna non fosse a conoscenza dell'esplosivo presente all'interno del “busto-regalo”. È domenica e in un caffè di San Pietroburgo trova la morte il giornalista e blogger Vladlen Tatarsky, di origine ucraina ma legato ai russi. A ucciderlo è stato un ordigno piazzato all'interno di una statuetta, una sorta di busto che lo ritrae. È l'omaggio di una ragazza che si fa identificare, presente durante l'incontro, con il nome di Nastya, diminutivo di Anastasia. In realtà è Darya Trepova, ora arrestata, che consegna il pacco con la statuetta a Tatarsky . Nel video Trepova sta per allontanarsi dopo avergli dato il “regalo” e Tatarsky la chiama e la invita a sedersi non lontano da lui, alla sua sinistra. Il blogger russo apre il pacco ed estrae il busto, raffigurante un soldato. Poco dopo avviene l'esplosione.

La donna sapeva o è stata incastrata? Dubbi che gli investigatori russi dovranno chiarare (Per ora l'esplosione nel caffè di San Pietroburgo è

stato riclassificato dalla Federazione Russa come atto terroristico, ndr). A cominciare dal noto giornalista ucraino dissidente Anatoly Shariy che potrebbe avvalorare la tesi del marito di Trepova, secondo il quale sua moglie sarebbe stata “incastrata e usata” da qualcuno. A mettere in dubbio la responsabilità di Trepova è un altro video, in cui si vede l'esterno del caffè dopo l'attentato. Tra le persone, alcune sanguinanti, che si aggirano sotto shock, c'è anche lei, in piedi, che si guarda intorno e si allontana.