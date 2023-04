Televisore per la scuola trafugato e portato via: i video dalle telecamere nascoste dei Carabinieri

Le immagini dalle telecamere nascoste messe dai Carabinieri di Palermo, in 14 mesi di indagini, sembrano mostrare la sottrazione di materiale scolastico - tra cui Pc, televisori ed Iphone - dall'Istituto Giovanni Falcone di Palermo. Il video - diffuso dai Militari dell'Arma - viene filmata mentre si portava via un televisore, caricato in macchina, e un tablet dal cassetto della scrivania. Nell’atto di accusa, però, ci sarebbe molto altro.

Si sarebbe appropriata, con la complicità del vice preside Daniele Agosta, anche lui arrestato, anche di cibo per la mensa dell'istituto scolastico, oltre ai computer, tablet e iphone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei.

La Procura europea avrebbe accertato la gestione irregolare di fondi di spesa pubblici dell'Unione, stanziati per diversi progetti scolastici.

Tutto parte dalla denuncia di una docente

L'inchiesta che oggi ha portato all'arresto della dirigente nasce dalla denuncia ai carabinieri di una ex insegnante dell'istituto che ha raccontato agli inquirenti di una "gestione dispotica della cosa pubblica da parte dell'indagata", scrive nell'ordinanza il giudice che ha disposto i domiciliari per la donna, gestione che era impossibile contrastare salvo correre il rischio di ritorsioni.

L'insegnante ha descritto la dirigente come "avvezza alla violazione delle regole": da quelle sull'emergenza sanitaria a quelle dei finanziamenti europei. I progetti scolastici, tutti approvati all'unanimità, secondo la donna che si è rivolta ai militari dell'Arma, non venivano attuati in modo diligente e tra le docenti era frequente la prassi di raccogliere ex post, e non durante lo svolgimento delle attività, le firme dei ragazzi coinvolti. Questo perché ai progetti affidati alla scuola Falcone in realtà gli alunni non partecipavano o partecipavano in numero ridotto e dipendendo dal numero degli studenti partecipanti l'ammontare dei fondi ricevuti, si rischiava di perdere il denaro.

La docente ha anche rivelato che spesso le fatture per gli acquisiti, ad esempio per la palestra, venivano gonfiate e che solo una parte dei soldi veniva spesa per strumenti didattici, mentre il resto del denaro veniva investito in abbigliamento e scarpe per la dirigenza della scuola. Le dichiarazioni dell'ex maestra, confermate ai Carabinieri da altri insegnanti, hanno fatto partire le intercettazioni.