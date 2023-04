Temperature record in Arizona: mai così caldo in aprile

Quello che sta succedendo in questo momento in Arizona, spiega Erinanne M. Saffelle, climatologa dello Stato dell'Arizona e docente presso l'Arizona State University, è il passaggio improvviso dalle temperature molto fredde degli ultimi mesi, buone per l’accumulo del manto nevoso, a temperature molto più calde. Uno sbalzo pericoloso e rischioso per chi soffre di patologie legate al caldo.

Secondo i dati del Servizio Meteorologico Usa, martedì 11 aprile a Phoenix, poco dopo le 16 ora locale, è stato stabilito un nuovo record meteorologico con temperature che hanno raggiunto i 99 gradi Fahrenheit (37 gradi Celsius). Il precedente record di 98 gradi Fahrenheit risaliva al 1989.

