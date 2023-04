Terremoto a Panama di magnitudo 6.3, la scossa filmata dalla telecamera di un garage semiaperto

Un forte terremoto di magnitudo 6.3 (La protezione civile panamense indica una magnitudo di 6.7) è stato registrato al largo della costa pacifica, vicino alla città di Boca Chica. La scossa, come si evince da queste immagini, è avvenuta alle 17:18 ora locale (0:18 in Italia) ed è stata avvertita in gran parte del Paese, compresa Panama situata a circa 350 km dall'epicentro. Fortunatamente, non ci sarebbero né vittime né danni. Le autorità stanno ancora effettuando dei controlli. Secondo l'United States Geological Survey (Usgs), l'epicentro del terremoto è nell'Oceano Pacifico, a circa 80 km dalla costa, a una profondità di 13 chilometri.