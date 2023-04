The Challenge, il film russo girato nello Spazio. Sarà distribuito nell'Ucraina occupata e in Serbia

“È un'opportunità unica per volare nello Spazio con 200 rubli (circa 2,5 dollari)” ha dichiarato il produttore Konstantin Ernst durante la presentazione, in Russia, di “The Challenge”. Una pellicola di imminente uscita, data prevista il prossimo 20 Aprile, già concepita negli anni duemila. Non è stato facile registrare sulla Stazione Spaziale Internazionale, tantomeno ricevere le dovute autorizzazioni. Il film uscirà in Russia, compresi i quattro nuovi territori dell'Ucraina annessi, e contemporaneamente in Serbia. Una settimana dopo “The Challenge” debutterà in tutti i paesi del Medio Oriente, mentre sono tuttora in corso le trattative con la Cina.

Tra veti e ostacoli delle agenzie spaziali, la cosa più difficile è stata recitare. Almeno per l'astronauta Anton Nikolaevič Škaplerov, improvvisato attore: “Quando sei in uno stato mentale completamente diverso è piuttosto difficile cambiare. Devo ringraziare Klim Shipenko, il regista, e l'attrice russa Yulia Peresild, per avermi spiegato tutto in maniera chiara. Mi hanno dato costantemente consigli sulla recitazione, dunque tutto si è rivelato molto vicino alla realtà”.

Il film russo “The Challenge” è incentrato sulla storia di un medico, interpretato da Peresild, a cui viene chiesto di recarsi sulla Stazione Spaziale per salvare la vita di un cosmonauta. Shkaplerov, appunto, è l'astronauta coprotagonista divenuto attore.