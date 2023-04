Crolla un silos di mangimi e travolge un'auto. Morti tre fratelli, due sono minorenni

Un pomeriggio di spensieratezza tramutato in tragedia per tre giovanissimi fratelli. E' accaduto poco dopo le 14.00 in un'azienda agricola a Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena. La sorella maggiore stava prendendo la patente e si esercitava alla guida dell’auto con un foglio rosa. A bordo con lei i due fratellini di 14 e 10 anni. Stavano girando nel cortile dell’azienda quando hanno urtato un silos di mangimi che cadendo ha schiacciato il veicolo uccidendoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.