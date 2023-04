Trasformazione del vecchio carro armato russo T-72, nel nuovo letale modello per il fronte ucraino

Nel video si vede entrare un vecchio carro armato russo T-72, che sembra malconcio, nell'officina di Uralvagonzavod. Viene sostituita in toto la torretta, le ruote, il motore diesel che lo fa muovere sul fronte, e le armi. Rimpiazzata buona parte della sua struttura portante e - secondo quanto dichiarato nel post, sui social ufficiali di Mosca - "ammodernato".

Il pesante mezzo militare di epoca sovietica T-72B, viene convertito nel T-72B3M.

Da mesi le immagini dal fronte di guerra raccontano di centinaia di mezzi militari russi abbandonati o distrutti sul campo, ma nonostante ciò l'industria bellica di Mosca sembra riuscire a rimpiazzarli in continuazione. Sul fronte di Kiev, dai Leopard tedeschi ai carri M109 italiani, sono numerosi i tank inviati dall'Occidente all'Ucraina. Giusto due giorni fa, un treno carico di carri armati è stato immortalato alla stazione Fs di Udine, mentre era diretto in Ucraina, il treno, che è stato filmato con i telefoni cellulari da alcune persone, è transitato nello scalo a velocità molto ridotta.

Si era trattato, secondo qualcuno, di carri semoventi "M109" da 155 mm apparentemente privi di insegne identificative.

Come aveva precisato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a Rainews, erano "semoventi di artiglieria su cingoli" diretti in Ucraina e farebbero parte di un pacchetto di aiuti militari "deliberato dal governo precedente".