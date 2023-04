Treno passeggeri contro una gru: il deragliamento, le fiamme sulla linea Amsterdam-Voorschoten

Grave incidente sulla linea ferroviaria che collega le province dell'Olanda Meridionale con Amsterdam. Intorno alle quattro e trenta della notte, un treno passeggeri è entrato in collisione con una gru ferroviaria che si trovava poco prima della stazione di Voorschoten, tra L'Aia e Leida, nei Paesi Bassi. Coinvolto nello scontro anche un treno merci. Una persona è deceduta mentre sarebbero decine i feriti, alcuni gravi. Dopo lo schianto, il treno passeggeri è deragliato per buona parte e alcune carrozze avrebbero preso fuoco. Dalle prime indiscrezioni sarebbe stato emesso un “codice 50”, che tradotto per le autorità sanitarie vuol dire prendere in considerazione più di 50 feriti. I passeggeri illesi, invece, sono stati accolti in prima battuta nelle vicine fattorie e abitazioni.