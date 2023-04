Trincee accanto agli ombrelloni sulla spiaggia in Crimea: la Russia fortifica i territori occupati

Un video postato sui social ucraini mostrerebbe lo scavo di una lunga trincea su una spiaggia, secondo il post si tratta della Crimea, la penisola occupata dalla Russia. Due giorni dopo le immagini apparse sul web, delle fortificazioni di 170 chilometri apparse nei pressi della regione di Zaporizhzhia.

Cancellata celebrazione Giorno della vittoria

E dichiarazioni contrastanti sono state rilasciate giusto un giorno fa dagli amministratori russi della Crimea e della città di Sebastopoli sulle tradizionali parate militari e le cerimonie che si tengono nella penisola, annessa da Mosca unilateralmente nel 2014, per celebrare il Giorno della vittoria (sulla Germania nazista) e il primo maggio. Lo ha riportato il Guardian. Il capo dell'amministrazione della Crimea Sergei Aksyonov ha affermato che le cerimonie sono state cancellate per ragioni di sicurezza. Mentre il governatore russo di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha osservato che la parata militare del 9 maggio non è stata cancellata e su Telegram ha scritto: "La decisione di cancellare la parata militare del 9 maggio a Sebastopoli non è stata presa al momento. Ora ci sono consultazioni con il ministero della Difesa, la decisione di tenere la parata è prerogativa del dipartimento militare".