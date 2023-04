Tropea, il momento in cui crolla il costone: il video ripreso dalla telecamera di sicurezza

Sono immagini inedite, probabilmente le uniche, a restituire il momento del crollo di parte del costone a picco sul mare del promontorio denominato “Isola di Tropea”, su cui sorge il santuario di Santa Maria. Alcuni massi sono franati sulla spiaggia sottostante, finendo nell'acqua. Le immagini, riprese dalla telecamera a circuito chiuso della zona, restituiscono quanto successo in questa felice località turistica. Sfiorata la tragedia, fortunatamente nessuno si trovava nel luogo della frana.

“È crollato un pezzo importante del costone sottostante il Santuario di Santa Maria dell'Isola. Quanto verificatosi desta oggettiva preoccupazione. D'intesa con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con il quale ci siamo da subito messi in contatto, sono state attivate tutte le procedure per la verifica e la celere messa in sicurezza del sito che, adesso, resta la priorità assoluta”, aveva dichiarato a caldo il sindaco di Tropea Giovanni Macrì che in quel frangente confermò: “Fortunatamente, il cedimento si è verificato in un momento in cui non c'era nessuno”.