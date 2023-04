"Troppo fango per una controffensiva". Ma forse è una tattica comunicativa - Video

Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha affermato che le aspettative di una controffensiva ucraina siano "un po' surriscaldate". Il ministro ha aggiunto che stiamo "correndo su un terreno accidentato", quindi "non sappiamo cosa ci aspetta, né come sarà il terreno, né il suolo, né il tempo".

Questo video circola da ieri sui canali Telegram e sui profili Twitter filo-ucraini, in particolare su quelli vicini all'esercito, e mostra un suolo effettivamente ancora troppo fangoso perché sia possibile spostare velocemente truppe e mezzi sul terreno. “Con queste condizioni la controffensiva non avrà luogo a breve”, si legge per esempio su un profilo Twitter con quasi cinquemila follower che lo ha pubblicato.

Tuttavia non è possibile verificare la data in cui il video è stato girato, potrebbe essere recente ma potrebbe anche essere più vecchio e trattarsi di una tattica comunicativa ucraina per nascondere un attacco imminente. Per i prossimi giorni, comunque, le previsioni meteo danno temperature in aumento e poche precipitazioni.