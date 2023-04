Troupe della Rai aggredita a Trevignano: la reazione del marito della presunta veggente

Spiacevole inconveniente per la troupe Rai che già da tempo segue il “Caso Gisella Cardia”, la presunta veggente della Madonna di Trevignano Romano. Ci sono stati momenti concitati tra la giornalista, Filomena Leone, inviata per la “Vita in diretta”, e il marito della donna, Gianni Cardia. La redazione ha mandato in onda le immagini registrate in cui si vede l'uomo che inveisce contro di lei e per pochi istanti le strappa il cellulare dalle mani. Cardia ha ripetuto più volte di non concedere alcuna autorizzazione alle riprese. Leone ha precisato di stazionare su una strada pubblica, nei pressi e non davanti la casa dei Cardia.