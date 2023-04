Trovata morta in casa la star coreana Moonbin: il video tributo dei fan

Privo di vita lo ha trovato il manager: Moonbin, star del K-pop, è morto a soli 25 anni nel suo appartamento a Seul. Stella in terra e ora “stella nel cielo”, scrivono gli altri membri del gruppo Astro. La band decollata nel 2015, che già l'anno dopo riuscì con l'EP di debutto, “Spring Up”, a piazzarsi al sesto posto nelle classifiche di Billboard World Album. Poi la carriera in ascesa per il cantante sudcoreano anche con il duo Moonbin & Sanha e quel tour mondiale partito soltanto il mese scorso.

Al momento non sono chiare le cause della morte, non si esclude il suicidio.

Le note diffuse dall'etichetta discografica e dalla famiglia non rivelano le cause. “Vi chiediamo sinceramente di astenervi da segnalazioni speculative e dannose in modo che la famiglia in lutto, profondamente rattristata dall'improvvisa triste notizia, possa commemorare e salutare con riverenza il defunto”, scrive l'azienda musicale Fantagio. E intanto la notizia è rimbalzata sui social. I fan sono disperati: “Non riesco più a lavorare”. E in tanti realizzano mini video tributi per omaggiare il cantante.