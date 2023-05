Papa Francesco: "In corso una missione di pace per l'Ucraina"

E' in corso una missione di pace per l'Ucraina da parte della Santa Sede: l'annuncio arriva da Papa Francesco durante la conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma da Budapest.

"In questi incontri non abbiamo parlato certo di Cappuccetto Rosso", ha detto il Pontefice a proposito dei colloqui con il premier ungherese Viktor Orban e il Metropolita ortodosso Hilarion e su una loro possibile intermediazione con Mosca. "Abbiamo parlato della guerra, a tutti interessa la strada della pace e io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Adesso è in corso una missione della Santa Sede che non è pubblica. Quando sarà pubblica lo dirò”