Un enorme incendio distrugge un popolare mercato di abbigliamento in Bangladesh - Video

Un enorme incendio è scoppiato in un popolare mercato di abbigliamento e materiali tessili nel centro di Dacca in Bangladesh. Secondo i soccorritori non ci sarebbero vittime ma molte persone sono rimaste intossicate dal fumo.

L'incendio che si è rapidamente propagato nell'affollatissima area del celebre Bongo Bazar è scoppiato nelle prime ore di martedì mattina prima dell'apertura dei negozi e ha invaso la parte vecchia della città.

Per spegnere il gigantesco rogo che ha devastato un complesso commerciale con 3.000 negozi sono intervenuti circa 600 vigili del fuoco.

La maggior parte dei negozi è stata ridotta in cenere.

Ignote al momento le cause dell'incendio.