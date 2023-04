Una "misteriosa spirale" appare nel cielo dell'Alaska durante l'aurora boreale. Ecco cosa è successo

Per i cacciatori di aurore boreali l’Alaska è il luogo dove appostarsi in queste settimane. Lo spettacolo è assicurato. Ma sabato scorso è accaduto qualcosa di veramente stupefacente: una spirale azzurrognola si è sovrapposta alle cangianti bande verdi che illuminavano il cielo.

Todd Salat è uno di loro e, come tanti, ha condiviso le sue foto sui social media: "Credetemi, all'inizio ero totalmente sconcertato", ha detto ad Associated Press il fotografo professionista. "Ora so che c’è una spiegazione scientifica, ma durante e subito dopo, mi sono goduto appieno la misteriosa sensazione dell'ignoto".

La spirale è stata ripresa in time-lapse anche dalla telecamera puntata verso il cielo del Geophysical Institute dell’Università dell’Alaska.

Cosa è successo? No, non si è trattato della fugace apparizione di un portale verso i confini dell’universo ma di un fenomeno molto più terreno: l’effetto ottico del carburante in eccesso rilasciato da un razzo SpaceX lanciato dalla California qualche ora prima.

Don Hampton, fisico spaziale e professore associato di ricerca presso l'Istituto Geofisico dell'Università dell'Alaska Fairbanks, spiega che a volte i razzi hanno del carburante extra che deve essere rilasciato e “quando lo fanno ad alta quota, il carburante si trasforma in ghiaccio. Se si trova alla luce del sole, quando si è al buio a terra, lo si può vedere come una specie di grande nuvola, a volte a forma di vortice".

Il razzo era decollato dalla base spaziale di Vandenberg in California venerdì sera con un carico di circa 25 satelliti. La tempistica dello scarico del carburante ha reso visibile la spirale su un'ampia fascia del cielo sopra l'Alaska.