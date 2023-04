Usa, quando la transumanza si fa in autostrada

Gente incredula, auto parcheggiate alla meno peggio sul ciglio della strada. Migliaia di pecore, per la precisione 2.500, hanno colto di sorpresa un bel numero di viaggiatori che si trovavano a transitare su un'autostrada dello stato dell'Idaho, negli Usa, mentre stavano migrando, come avviene di solito in questa stagione - accompagnate dai loro pastori - verso le località della zona situate a quote più alte in cerca di nuovi pascoli. Il fatto - per questo territorio degli Stati Uniti - non è una novità. Lo è il numero degli animali, che mai così corposo si è spostato, attirando l'attenzione e la curiosità di chi transitava lì in quel momento.

Lasciato il tratto di autostrada, il gregge - per diverse settimane - proseguirà il viaggio attraverso le colline pedemontane, dove si trova l'artemisia, una pianta di cui gli ovini sono ghiotti, fino ad arrivare nella foresta nazionale di Boise dove rimarranno fino all'autunno.