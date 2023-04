Vaccini contro il cancro. Paul Burton: “Risultati promettenti, aprono una nuova era”

“I dati che riguardano il cancro della pelle, mostrano che la terapia personalizzata è in grado di ridurre il rischio di morte per melanoma o il progredire della malattia del 44%. È una vera e propria trasformazione nel trattamento di questo tipo di patologie che si aggiunge ai medicinali già approvati”. Ad affermarlo è Paul Burton, il direttore medico di Moderna.

“Stiamo attualmente parlando con gli enti regolatori in tutto il mondo, e stiamo preparando ulteriori studi in questo campo insieme al nostro partner Merck. Vogliamo cercare di rendere il vaccino disponibile ai pazienti di tutto il mondo, in Italia e in Europa nel più breve tempo possibile, ma anche in condizioni di sicurezza, probabilmente entro la fine di questo decennio”.

Per quanto riguarda le patologie cardiache Burton ha sottolineato che “Le ricerche non sono avanzate quanto quelle per il cancro, ma crediamo che l’RNA messaggero abbia un potenziale enorme e intendiamo procedere con rapidità anche in questo campo”.

Il vaccino terapeutico contro il cancro

“La terapia che utilizziamo contro il cancro è estremamente personalizzata e molto complessa- ha spiegato Burton-. Preleviamo delle cellule tumorali dal paziente, le sequenziamo per identificare tutte le nuove proteine. Così riusciamo a produrre un RNA messaggero contro un massimo di 34 proteine diverse. Mettiamo tutto insieme in una iniezione con la quale immunizzare il paziente, somministrandola ogni tre settimane per nove mesi circa. Il nostro organismo a questo punto vede queste nuove proteine e crea una risposta immunitaria contro di loro e quindi contro il cancro. Tutto questo fa in modo che il sistema immunitario del paziente si concentri fortemente sul cancro e, in combinazione con l’immunoterapia si ottiene un’importante ed evidente risposta clinica che cerca di uccidere tutte le cellule tumorali rimanenti nell’organismo”.

Differenze con il vaccino contro il Covid- 19

“Il nostro vaccino contro il Covid 19 usa l’RNA messaggero racchiuso in un rivestimento lipidico. Anche in questo caso la tecnologia è la stessa- precisa l’esperto-. Credo che questo sia molto rassicurante: abbiamo somministrato il vaccino contro il COVID 19 a un miliardo di persone in tutto il mondo e pertanto siamo fiduciosi nella sua sicurezza ed efficacia. Ora possiamo applicare la stessa tecnologia anche contro il cancro ed è molto incoraggiante. Sappiamo che l’RNA messaggero è molto potente e il fatto di riuscire a combinare 34 RNA messaggeri contro le proteine del cancro produce un effetto così forte”.

Per quale tipologia di tumore saranno indicati questi vaccini?

“Al momento ci siamo concentrati soprattutto sul tumore della pelle, il melanoma. Ora vorremmo estendere la ricerca ad altre forme di cancro come quello ai polmoni o al colon retto. Sicuramente tipologie di cancro con un numero elevato di globuli bianchi, definiti tumori “caldi”, che credo potrebbero rispondere bene a terapie come questa. Ma l’aspetto davvero interessante è la possibilità di utilizzare questo tipo di terapia per i tumori freddi come quello al pancreas, solitamente più difficili da trattare, sfruttando sempre la forza del sistema immunitario. È un periodo di grande fermento; ci attende un gran lavoro di ricerca, ma ci sono enormi potenzialità per il trattamento del cancro”.

Il profilo di sicurezza

“Abbiamo utilizzato la medesima tecnologia e il medesimo approccio per il vaccino contro il Covid, somministrato a circa un miliardo di persone in tutto il mondo e sappiamo che quel vaccino è molto efficace e sicuro- ha affermato il ricercatore-. In questa terapia contro il cancro somministriamo una dose di RNA messaggero 20 volte superiore a quella del booster contro il Covid. Nel trial di cui abbiamo parlato lo scorso fine settimana, la terapia per i pazienti oncologici sembra essere sicura e ben tollerata. Questo è un altro segno incoraggiante insieme alla provata efficacia clinica contro il progredire della malattia. Quindi al momento sembra essere sicura, ben tollerata ed efficace”.