Vaccini contro tumori, Abrignani: “Aspettiamo dati più estesi ma è una buona notizia”

“Sapere che in un tipo di tumore in cui funziona l’immunoterapia aggiunge una vaccinazione di tipo personalizzato ha migliorato in modo significativo l’immunoterapia è una buona notizia”. Ad affermarlo è Sergio Abrignani, Immunologo dell’Università statale di Milano e dell’Istituto di genetica molecolare Romeo ed Enrica Invernizzi, che aggiunge “Dobbiamo aspettare dati più estesi, su una popolazione più ampia, sappiamo che si tratta di una procedura non semplicissima”.

“Non aspettiamoci un cambio radicale di terapia e di efficacia della terapia- ha spiegato- ma speriamo che ciò avvenga tra qualche anno, quando ci sarà modo di sequenziare i tumori in modo più rapido e sarà a più basso costo la possibilità di preparare questi vaccini”.