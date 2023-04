Video delle manovre dei carri armati Leopard spagnoli per l'Ucraina che lasciano porto di Santander

Video di 6 tank 2A4 Leopard assieme a 20 veicoli militari M114 Apc che salgono su una nave. Le manovre dei carri armati per l'Ucraina che lasciano porto di Santander.

I carri armati Leopard, di fabbricazione tedesca, non sono stati utilizzati dagli anni '90 ed erano stati messi fuori servizio in riserva, richiedendo test di rimontaggio e prontezza alla battaglia dopo i dubbi iniziali sulla possibilità di tornare a combattere. Nelle immagini, salgono sulla nave da carico Bore Wave che naviga sotto la bandiera dei Paesi Bassi.

Il vascello li trasporterà in Polonia, da dove transiteranno per poi arrivare in Ucraina. Il ministro della Difesa iberico, Margarita Robles, ha dichiarato all'inizio di questo mese che la Spagna "invierà un totale di 10 carri armati Leopard 2A4", aggiungendo che le forze armate stanno riparando i restanti quattro.

La Spagna ha anche addestrato 40 membri ucraini dell'equipaggio di carri armati e 15 meccanici in una base militare nella città nord-orientale di Saragozza.

Altri paesi della NATO, tra cui Germania, Polonia e Portogallo, hanno promesso di inviare un totale di 48 carri armati Leopard 2 in Ucraina.