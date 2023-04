Si aprono le porte del carcere per Elizabeth Holmes, enfant prodige che ha ingannato gli Usa

Inizierà a scontare la sua pena il 27 aprile: venti anni dopo la fondazione della sua start up che prometteva di rivoluzionare il mondo della medicina con analisi del sangue in grado di individuare qualsiasi tipo di malattia.

Elizabeth Holmes, la fondatrice di Theranos, è stata condannata a più di 11 anni di carcere per frode e un giudice ha respinto la sua richiesta di rimanere libera in attesa dell'appello, affermando che è improbabile che riesca a ottenere un verdetto radicalmente diverso.

Nel gennaio 2022, dopo un processo durato quattro mesi, i giurati hanno stabilito che Holmes aveva "mentito e imbrogliato" per raccogliere fondi. Theranos prometteva diagnosi più rapide e meno costose rispetto ai laboratori tradizionali, utilizzando metodi definiti rivoluzionari che consentivano di eseguire più test con una piccola quantità di sangue. Nel 2014, Forbes ha valutato la fortuna della Holmes a 4,5 miliardi di dollari e l'ha descritta come la più giovane donna miliardaria a non aver ereditato la propria fortuna.

La diciannovenne aveva conquistato molti investitori di peso, impressionati dalla sua eloquenza e determinazione, ma i nuovi strumenti non avevano mai funzionato come promesso. Il giudice Edward Davila ha ammesso che Elizabeth Holmes, 39 anni, non è a rischio di fuga, notando che ha "due figli piccoli". A novembre, quando è stata condannata, era incinta. Ma il magistrato ha detto che è "improbabile" che il suo appello porti a un'assoluzione o a un nuovo processo.

"Le false dichiarazioni della signora Holmes agli investitori di Theranos non riguardavano solo la tecnologia", ha dichiarato nella sentenza. Nel 2015, il Wall Street Journal ha pubblicato un'inchiesta schiacciante su Theranos, nonostante i tentativi della dirigente di impedirne la pubblicazione facendo appello a Rupert Murdoch, proprietario del quotidiano statunitense e anche investitore dell'ex start-up.