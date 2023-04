I sommersi e i salvati. Gli istanti che fanno la differenza

Dopo quattro giorni di stop dovuti al mare agitato, la Guardia Costiera ha soccorso in poche ore nel Mediterraneo centrale 35 imbarcazioni. Il bilancio - sempre provvisorio - conta il salvataggio di circa 1.200 persone, due cadaveri recuperati e circa venti persone disperse.

I naufragi registrati sono almeno quattro.

Su uno dei barchini affondati, di 7 metri, viaggiavano 38 persone - originarie di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Sud Sudan. Il natante, stando ai racconti degli stessi sopravvissuti, aveva già imbarcato acqua quando alla vista della motovedetta della Guardia di finanza alcuni dei passeggeri si sono alzati in piedi per cercare, sbracciandosi, di chiedere aiuto. Il natante si è ribaltato e gli occupanti sono finiti tutti in acqua. Una donna di circa 26 anni è annegata.

Simile la dinamica del quarto naufragio: i 47 migranti a bordo del barchino, fra cui sei donne e un minore, alla vista della nave della ong Open Arms hanno iniziato ad agitarsi, facendo capovolgere il natante e finendo in acqua. Tutti sono stati soccorsi dai volontari della Open Arms che li hanno poi

sbarcati al molo commerciale di Lampedusa.

Quaranta persone, fra cui 8 donne e 6 minori, durante la notte sono state salvate, dal peschereccio tunisino "Mohamed Amine" che ha effettuato il soccorso prima dell'arrivo della motovedetta della Capitaneria su cui il gruppo è stato poi trasbordato.

A naufragare e affondare anche un barchino con a bordo altre 45 persone. 42 di loro, fra cui 5 donne e 3 minori, sono stati salvati dalla Guardia costiera. Stando alle dichiarazioni dei naufraghi, vi sarebbero 3 dispersi.



Altri naufragi con decine di morti vengono segnalati anche dalle autorità libiche e tunisine.

Si calcola che in mare vi siano ancora circa 400 profughi.