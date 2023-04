Oggetti lanciati dalle finestre contro la troupe della Rai: nella quartiere del clan Spada ad Ostia

Ostia. Due passi dal mare. Roccaforte del clan Spada. Il clima è quello di tensione, forse omertà misto a paura. La giornalista della Rai, Tgr Lazio, viene presa di mira con lancio di oggetti dalle finestre. Da dietro alle persiane alcuni abitanti gridano di andar via: “Fatela finita”. Di Roberto Spada e della compagna 49 enne, occupanti abusivi, nessuno sembra saper nulla.

Il boss del litorale laziale viene raggiunto dal provvedimento emesso dal Gip di Roma, che dispone il sequestro preventivo dell'abitazione. Al secondo piano della palazzina di via Guido Vincon, aprono, in piena notte, ai Carabinieri del nucleo investigativo. Entro il primo maggio dovranno liberare l'abitazione.

L'appartamento tornerà a disposizione del Campidoglio e sarà assegnato a famiglie bisognose.

Nel servizio di Stefania Cappa: Andrea Senesi, Comandante Nucleo Investigativo CC Ostia e Gaetano Salvo, Associazione Libera Roma

La solidarietà dei sindacati alla cronista

Hanno voluto esprimere tutta la loro solidarietà alle vittime dell'agguato Usigrai e Cdr del Tgr Lazio della Rai: "Solidarietà alla collega Stefania Cappa e alla troupe per l'aggressione subita ad Ostia durante la realizzazione di un servizio sulla casa popolare occupata abusivamente da Roberto Spada, componente di spicco dell'omonimo clan del litorale romano", si legge nel comunicato ufficiale. La giornalista e i suoi collaboratori, spiega nella nota, "sono stati minacciati e fatti segno di un lancio di oggetti provenienti da persone non identificate". L'ennesimo episodio di violenza del genere non può restare impunito. "Usigrai e CdR chiedono che siano individuati i responsabili dell'aggressione e ribadiscono che nessuna intimidazione fermerà l'impegno dei giornalisti che ogni giorno lavorano per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati", conclude il comunicato.