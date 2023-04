Che cos'è la Pietra del Destino e dove sarà posizionata durante l'incoronazione di Carlo III

L'antica "pietra del destino", chiamata anche Stone of Scone, ha lasciato il Castello di Edimburgo, dove viene custodita, per la prima volta in oltre 25 anni. Scortata, arriverà a Londra dove avrà un ruolo centrale nella solenne incoronazione di re Carlo III in programma all'Abbazia di Westminster il 6 maggio.

Nel castello si è tenuta una speciale cerimonia alla quale ha partecipato anche il nuovo 'first minister' Humza Yousaf, in qualità di Custode del Gran Sigillo di Scozia. La pietra, un masso di arenaria a forma di parallelepipedo di circa 150 chili, sarà posizionata sotto la “Coronation Chair”, il trono su cui siederà il Re durante l'incoronazione.

Considerata il simbolo della monarchia scozzese perché su di essa venivano incoronati i re di Scozia, fu sequestrata da re Edoardo I d'Inghilterra nel 1296 durante le guerre di indipendenza. Da allora è stata usata per le incoronazioni dei monarchi inglesi e poi britannici quando Giacomo VI di Scozia salì al trono di Londra unificando i regni.

Il giorno di Natale del 1950 è stata rimossa dalla Coronation Chair e trafugata dall'Abbazia di Westminster da quattro studenti seguaci del Nazionalismo scozzese. Fu trasportata clandestinamente in Scozia. L’11 aprile del 1951 fu simbolicamente fatta ritrovare sull’altare dell’abbazia di Arbroath, dove nel 1320 era stata firmata la dichiarazione scozzese d’indipendenza.

Venne quindi riportata a Londra appena in tempo per l'incoronazione di Elisabetta II nel 1952.

Fu restituita definitivamente alla Scozia nel 1996 a patto che potesse tornare all'abbazia di Westminster per ogni futura incoronazione.