Video virale: The King's Guard urla in faccia alla turista, oltre 29 milioni di visualizzazioni

La guardia le urla in faccia: "Non toccare la Guardia Reale!" La ragazza si avvicina troppo ad una delle King's Guard, le guardie che presidiano Buckingham Palace a Londra, residenza dei reali Inglesi, e riceve questo trattamento. Dall'espressione della malcapitata turista possiamo dedurre che non si aspettasse una reazione simile. Il video, postato anche sul canale TikTok “The King's Guard official”, è diventato subito virale e, ad ora, sfiora le 30 milioni di visualizzazioni. In realtà basta cercare in rete per vedere che quella è proprio la reazione che le guardie del Re “devono avere”, urlare ordini perentori è infatti l'unica reazione che è loro concessa, altrimenti devono rimanere imperturbabili a qualsiasi provocazione.