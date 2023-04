Vivere lungo il ‘fiume morto’ in Bangladesh

Mohammad Jahid, 47 anni, è emigrato a Dacca venti anni fa per guadagnarsi da vivere come barcaiolo sul Buriganga, il fiume che scorre alla periferia a sud-ovest della capitale del Bangladesh.

“A quel tempo l'acqua era pulita, potevamo mangiare, fare il bagno...", ricorda Mohammad. "Ora siamo l'acqua è diventata scura. In questo periodo dell'anno la maggior parte dei barcaioli ha problemi agli occhi. Diventano rossi, gonfi e non riusciamo a vedere bene”.

Nel fiume non ci sono più pesci e l’acqua è nera per il dilagante scarico di rifiuti industriali e urbani. Ma c’è chi non ha alternativa. Molti lavoratori a giornata della città, infatti, non hanno altra scelta che fare il bagno nelle acque inquinate del Buriganga.

Nurul Islam, 70 anni, possiede un piccolo negozio di alimentari proprio sulla riva del fiume. Prima faceva il pescatore ma ora che il pesce è sparito ha dovuto aprire un chiosco per sbarcare il lunario.

A parte i mesi delle piogge monsoniche, il Buriganga, o "Vecchio Gange", è così inquinato che le sue acque sono nere ed emanano un odore fetido durante tutto l'anno.

Il Bangladesh, con i suoi 140 milioni di abitanti di cui circa 23 milioni vivono a Dacca, ha circa 220 corsi d’acqua e gran parte della popolazione dipende direttamente o indirettamente dai fiumi per vivere e per i trasporti.

Il paese asiatico è il secondo esportatore di indumenti al mondo dopo la Cina, ma per gli abitanti del luogo e gli ambientalisti il boom dell'industria tessile è uno dei principali responsabili del suo inquinamento.

Acque reflue non trattate, prodotti di scarto della tintura dei tessuti e altri liquami provenienti dalle fabbriche situate a monte e lungo il fiume confluiscono quotidianamente nel Buriganga.

Il politene e la plastica si sono anche accumulati sul suo letto, rendendolo poco profondo fino a cambiarne anche il corso.

Nel 1995 il Bangladesh ha emanato una legge che obbliga le attività industriali a utilizzare impianti di trattamento nel tentativo di salvare i fiumi dall'inquinamento, ma le regole spesso non vengono rispettate e i controlli non sono sufficienti.