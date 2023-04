A Firenze torna il rito dello 'Scoppio del Carro'. Oltre 5 mila persone raccolte in piazza Duomo

Volo perfetto della 'colombina' in piazza Duomo a Firenze per lo Scoppio del Carro, la secolare tradizione della città che si tramanda da quasi mille anni, dal tempo delle Crociate. Davanti a oltre cinquemila persone, tra cui tanti turisti, la 'colombina' ha compiuto il tragitto in modo impeccabile, segno di buon augurio.

Il razzo, che ha la forma appunto di una 'colombina', è partito dall'altare della Cattedrale di Santa Maria del Fiore nel momento in cui è stato intonato il Gloria nella messa pasquale. "Simbolo della luce di Gesù è stato il nostro carro anche quest'oggi, portando nel cielo di Firenze il fulgore e la forza di Cristo, della sua Pasqua - ha detto il cardinale Giuseppe Betori nell'omelia - L'augurio è che non resti un simbolo, ma che tutti noi ci trasformiamo nella luce di una vita nuova, dono per gli altri".