Calca in Yemen, almeno 78 morti e centinaia di feriti

Sono almeno 78 le vittime della calca scatenata dal panico nella folla durante un evento di beneficenza nella capitale dello Yemen, Sana'a.

Il bilancio è fornito dalle autorità della città, controllata dai ribelli sciiti Houti.



La calca - in base alle prime e frammentarie notizie - si sarebbe creata nella Città Vecchia quando in occasione del Ramadan un gruppo di commercianti ha iniziato a distribuire denaro alle centinaia di persone presenti, senza alcun coordinamento con le autorità. Due degli organizzatori sono poi stati arrestati. Secondo testimoni, un militare avrebbe sparato in aria per controllare la folla e avrebbe così colpito un cavo elettrico che a sua volta è esploso, generando il panico tra le fila della folla che si sarebbe accalcata soffocando le vittime.

Alla televisione Al-Masirah il portavoce del ministero dell'Interno, generale di brigata Abdul-Khaleq Al-Ajri, ha definito quello che è successo nella capitale "un tragico e doloroso incidente", in cui "dozzine di persone sono state uccise a causa della fuga precipitosa di cittadini durante la distribuzione di somme di denaro da parte di alcuni commercianti senza coordinamento con il Ministero dell'Interno e senza organizzazione".



Tra i morti, “ci sono donne e bambini e circa 50 feriti sono in gravi condizioni”, ha detto una fonte della sicurezza.