Zelensky visita le truppe nel punto caldo di Avdiivka: "Onorato di essere accanto ai nostri eroi"

"Sono onorato di essere qui oggi. Vicino ai marines, ai soldati delle forze d'assalto aereo, alle unità meccanizzate e di artiglieria. Accanto ai nostri eroi". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita alle posizioni della prima linea ad Avdiivka, nella regione di Donetsk, uno dei punti caldi del fronte orientale insieme a Bakhmut.

Secondo l'ufficio stampa presidenziale, "il capo dello Stato ha ascoltato la relazione del comandante del gruppo tattico-operativo 'Donetsk' in merito alla situazione nell'area di sua competenza. Zelensky ha poi parlato con i marines, con le unità d'assalto anfibio, meccanizzate e di artiglieria e li ha ringraziati per il loro servizio".

Il presidente ucraino si è poi recato nell'ospedale in cui vengono curati i soldati ucraini. "Sono grato ai nostri guerrieri per il loro servizio. Guarite presto. Vi auguro il meglio. Sono grato anche ai rappresentanti del servizio medico delle forze armate ucraine che stanno combattendo per la vittoria dell'Ucraina" ha scritto su Telegram Zelensky.

Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, nella direzione di Avdiivka l'esercito russo continua a concentrare i suoi sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive. La città viene bombardata ogni giorno.