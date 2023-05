Due morti e 1000 arresti nelle proteste per l'arresto dell'ex primo ministro Imran Khan

Violente proteste in Pakistan dopo l'arresto per corruzione dell'ex primo ministro Imran Khan avvenuto ieri.

Disordini e scontri si sono registrati già da ieri e continuano nelle principali città: a Lahore, Islamabad e Karachi tra i sotenitori dell'ex premier e la polizia. Due i morti secondo i media locali, un centinaio gli agenti feriti. Circa 1000 gli arresti effettuati dalla polizia nel punjab pakistano tra i sostenitori dell'ex campione di cricket, deposto circa un anno fa. I servizi internet sono inaccessibili per ordine del ministero dell'Interno. Chiuse anche le scuole, bloccate alcune autostrade.

L'ex premier 72 enne, oggi a capo dell'opposizione col partito Pti, è comparso oggi davanti a un giudice, in un video diffuso da Reuters contesta le accuse a suo carico, oltre alla corruzione c'è la sedizione, affermando che si tratta di una persecuzione politica da parte del governo oggi guidato dal premier Shehbaz Sharif. “Nego le accuse, sono pronto ad andare in galera, ma per favore non fatene una tragedia”, ha detto nel video. Attorno alla struttura della polizia dove è detenuto, che funge anche da aula di tribunale, si è stretto un rigido controllo della polizia.

Il suo partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha affermato che Khan non ha avuto accesso a una consulenza legale e che contesterà la legalità del suo arresto in tribunale, e ha annunciato uno sciopero generale.