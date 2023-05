11 anni con la paralisi degli arti, torna a camminare: il “miracolo” tra cervello e midollo spinale

Un paziente con paralisi di gambe e braccia, attraverso il ripristino delle vie di comunicazione tra cervello e midollo spinale, è tornato a camminare. Il lavoro del team di ricercatori dell'École Polytechnique Fédérale di Losanna, guidati da Grégoire Courtine, è stato reso noto dalla rivista Nature. Alla base della scoperta c'è l'interfaccia cervello-colonna vertebrale (BSI), costituita da un sistema di registrazione e stimolazione che stabilisce un collegamento diretto tra cervello e regioni del midollo spinale coinvolte nella deambulazione.

Una nuova frontiera nel recupero delle funzioni neurologiche, finora applicata a un soggetto, che potrebbe potrebbe cambiare l'approccio alla riabilitazione. Un primo “grande” passo nell'affrontare la lesione del midollo spinale che - spiegano gli studiosi - comporta un'interruzione delle vie di comunicazione proprio tra cervello e midollo spinale.

L'obiettivo non è stato consentire alla persona di muoversi, ma di farlo in maniera naturale. L'uso di sensori di movimento, non nuovo e spesso limitato e limitante, si basa proprio sulla stimolazione elettrica di regioni del midollo spinale per consentire la posizione eretta e la deambulazione. In questo lavoro i ricercatori hanno ristabilito la connessione tra il midollo spinale e il cervello, migliorando i tempi e l'ampiezza del potenziale di attività muscolare. L'interfaccia cervello-colonna vertebrale (BSI) è stata in grado di calibrarsi in pochi minuti e garantire una stabilità per oltre un anno, anche in assenza di supervisione da parte degli scienziati.

Dopo i trattamenti, riportano gli autori, il paziente, Gert-Jan, è stato in grado di muovere normalmente braccia e gambe, restare in piedi e camminare in modo naturale. Il dispositivo, aggiungono gli scienziati, ha anche migliorato il recupero neurologico e permesso al soggetto di muoversi grazie alle stampelle anche quando l'impianto era spento. Questi risultati, commentano gli esperti, forniscono un nuovo approccio per ripristinare il controllo motorio naturale a seguito di paralisi. Il concetto di un ponte digitale tra cervello e midollo spinale, scrivono, potrebbe aiutare a migliorare il trattamento dei deficit motori dovuti ai disturbi neurologici.