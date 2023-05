20 orche scambiano la pala del timone per la pinna di una balena: la disavventura a Gibilterra

Tutto si è concluso a lieto fine, ed è lo stesso Enzo Bencini, livornese, a raccontare al Tg1 quanto avvenuto nello Stretto di Gibilterra. Il giornalista, impegnato a concludere la traversata dell'Oceano Atlantico, da Martinica a Malaga, con sosta alle Azzorre, si è imbattuto con il resto dell'equipaggio in un attacco di orche. Un branco di venti cetacei che ha continuato a sbattere contro lo scafo fino a staccare parte della pala del timone: “Lo hanno scambiato per la pinna di una balena”. Bencini, ora in pensione, esperto di mare, ha continuato: “Lo skipper è stato più veloce di tutti e ha fiutato subito il pericolo”. Un pezzo del timone a un certo punto è visibile nell'acqua, con le orche che ci si fiondano addosso. Fortunatamente il secondo timone non è stato interessato dall'attacco. Illesi i sette componenti dell'equipaggio. La riparazione, precaria, poi tre giorni di navigazione: “È stata dura ma ce l'abbiamo fatta”.