70 anni fa la conquista dell’Everest, oggi il tetto del mondo è sempre più fragile

Grande festa oggi a Kathmandu e in tutto il Nepal per celebrare i 70 anni dalla prima scalata dell’Everest avvenuta il 29 maggio del 1953.

Quella mattina il cielo era terso e il neozelandese Edmund Hillary e la guida sherpa Tenzing Norgay raggiunsero la vetta della montagna più alta del mondo dopo aver trascorso una notte in alta quota sulla cima del famigerato Colle Sud. Al loro ritorno furono accolti da eroi.

Nato ad Auckland il 20 luglio 1919, Hillary era stato un tranquillo apicoltore fino al momento dell’impresa che lo avrebbe consegnato alla storia dell’alpinismo.

Fisico robusto per oltre un metro e ottanta di altezza, Hillary fu scelto dal capo della spedizione britannica, John Hunt, per dare l'assalto finale all'Everest grazie alla sua esperienza in Himalaya e alla sua grande energia e forza. Accanto a lui la guida sherpa Tenzing Norgay che l’anno precedente aveva sfiorato l’obiettivo, costretto a fermarsi a poco più di duecento metri dalla vetta.

Le celebrazioni della ricorrenza sono state l’occasione per rendere omaggio ad alcuni scalatori da record, tra cui le guide sherpa Kami Rita, che ha scalato la montagna più alta del mondo due volte in questa stagione, per un record complessivo di 28 volte, e Sanu Sherpa, che ha scalato due volte tutte le quattordici vette più alte del mondo.

Premiato dal Ministro del Turismo del Nepal, Sushila Sirpali Thakuri, anche Hari Budha Magar, veterano di guerra, primo a conquistare l’Everest senza gambe .

Il Nepal ha iniziato a celebrare l’anniversario come Giorno dell'Everest dopo la morte di Hillary nel 2008.

La sua ascesa ha aperta la via e da allora migliaia di persone hanno scalato la vetta di 8.849 metri e centinaia hanno perso la vita sulle sue pendici e nei crepacci dei suoi seracchi.

Da impresa per pochi a escursione di massa che richiama scalatori da tutto il mondo, il Monte Everest negli ultimi anni è diventata una delle mete turistiche più popolari.

Nel 2023 centinaia di scalatori hanno raggiunto la vetta con le guide e 17 persone, mancano all’appello, morte o disperse.

La stagione di arrampicata sulle cime dell’Himalaya inizia tradizionalmente a marzo e termina a maggio, dopo di che i venti, le piogge e le temperature di fusione del ghiaccio rendono le montagne troppo pericolose.

Il deterioramento delle condizioni dell'Everest sta sollevando preoccupazioni sia per la comunità alpinistica sia per le persone il cui sostentamento dipende dal flusso di visitatori.

I nodi che stanno venendo al pettine per il gigante himalayano si chiamano emergenza climatica e sovraffollamento che porta con sé il problema sempre più evidente dell’inquinamento, soprattutto dovuto ai rifiuti di plastica.

La comunità Sherpa, che vive da sempre ai piedi della montagna e la venera come la madre del mondo, è la più preoccupata.

Ang Tshering è un importante Sherpa che da anni si batte per salvare le vette dell'Himalaya e le aree circostanti dagli effetti del riscaldamento globale. Un tempo vicino al villaggio dove è nato c’era un ghiacciaio, racconta ad Associated Press. Adesso non c’è più.

Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire dice Tshering: “L'aumento della temperatura dell'area himalayana è superiore alla media globale, la neve e il ghiaccio si stanno sciogliendo rapidamente e la montagna sta diventando nera, i ghiacciai si stanno sciogliendo e i laghi si stanno prosciugando".

Anche altri sherpa dicono di aver visto i cambiamenti nel ghiacciaio del Khumbu ai piedi della vetta, vicino al campo base.

Phurba Tenjing, una guida sherpa, ha recentemente scalato l'Everest per la sedicesima a volta, accompagnando clienti stranieri in cima.

Tenjing scala l'Everest da quando aveva 17 anni. Dice che sia la neve che il ghiaccio si sono sciolti e che il trekking che prima richiedeva cinque o sei ore sul sentiero ghiacciato ora si compie in mezz'ora perché i ghiacciai si sono sciolti e le rocce nude sono esposte: "Prima, i pezzi di ghiaccio del ghiacciaio del Khumbu, arrivavano fino al campo base. Ma ora non ci sono più”.

Una ricerca pubblicata sulla rivista NPJ Climate and Atmospheric Science da scienziati dell'Università del Maine ha rilevato che i ghiacciai dell'Everest negli ultimi trenta hanno perso il ghiaccio formatosi in duemila anni.

I ricercatori hanno visto che il ghiacciaio più alto della montagna, quello del Colle Sud ha perso più di 54 metri di spessore negli ultimi 25 anni.

Archiviata la proposta di spostare il campo base

Nonostante queste crescenti preoccupazioni, la decisione di spostare il campo base più in basso, presa lo scorso giugno dal ministero del turismo del Nepal, è stata per il momento archiviata, come si legge in un articolo sul sito della BBC.

La decisione era stata presa a causa dello scioglimento del ghiacciaio e per il crescente afflusso che lo rende insicuro, ma la comunità Sherpa, attraverso i suoi leader, si è opposta al piano che prevedeva la costruzione di un nuovo campo a una quota inferiore tra i duecento ai quattrocento metri rispetto a quello attuale che si trova a un'altitudine di 5.364 metri, definendola poco praticabile anche per la mancanza di un luogo alternativo adatto.

Pe molti alpinisti sherpa l'attuale posizione del campo base è la migliore per iniziare la scalata al mattino presto perché nelle ore successive diventa molto più pericoloso attraversare la cascata di ghiaccio del Khumbu quando il sole riscalda la montagna e provoca un aumento del rischio valanghe e del crollo di seracchi.

Una montagna di plastica

Su un aspetto però sono tutti concordi: l’Everest sta diventando una montagna sovraffollata in modo insostenibile.

In questa stagione, il Nepal ha rilasciato un numero record di permessi di scalata dell'Everest, 478, il che significa che ci sono più di 1.500 persone sulla montagna, tra alpinisti, guide e personale di supporto.

Il governo riscuote oltre diecimila euro per ogni scalatore che sogna di mettersi sulla scia di Hillary e Norgay. Questo fa delle spedizioni sull’Everest una fonte di reddito straordinaria per il governo del Nepal e le comunità che sempre di più dipendono dal turismo di montagna.

Tutto questo ha un costo sempre più difficile da nascondere.

"È una vera e propria discarica. Dietro ogni roccia, ci sono un sacco di bombole di ossigeno, cibo in scatola, tende, scarpe, è davvero assurdo". A parlare è Luc Boisnard, al ritorno dal suo primo tentativo di scalare il Makalu, la quinta montagna più alta della Terra con in suoi 8.485 metri.

Cumuli di lattine, tende, tubi e bottiglie in PVC: la plastica è ovunque, anche sulle vette più alte, dice il cinquantatreenne alpinista francese che ha fondato un’associazione chiamata Himalayan Clean-Up.

Boisnard e il suo team hanno appena recuperato 1,6 tonnellate di rifiuti di plastica nell'Himalaya. La spedizione sul Makalu è partita a fine marzo e, in parallelo a una ascensione sull'Annapurna, ha riportato 3,7 tonnellate di rifiuti, il 45% dei quali di plastica (1.100 kg sul Makalu e 550 kg sull'Annapurna).