74 giorni vissuti sott'acqua da un ricercatore della Florida: è il record di permanenza sottomarina

Il cinquantacinquenne Joseph Dituri, ricercatore della University of South Florida negli Stati Uniti, ha vissuto 74 giorni sott'acqua, dopo essersi immerso nelle acque di Key Largo (Florida, Usa), e aver vissuto in una una camera molto particolare, la Jules Undersea Lodge, che si trova a 9 metri di profondità. Nuovo record di permanenza sottomarina in ambiente ad alta pressione, battendo quello di 73 giorni del 2014. Dituri ha studiato gli effetti a lungo termine sull’essere umano della vita in ambienti iperbarici.