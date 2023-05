Kiev, il razzo russo cade sul traffico

Il traffico sulla strada sembra quello di tante città europee. Ma se la città in questione è Kiev tutto può accadere.



Anche che sulle macchine in movimento su una strada a quattro corsie piova giù dal cielo un pezzo di missile: quasi certamente il frammento di un razzo russo abbattuto dalla contraerea ucraina. Nel video, girato dalla telecamera da cruscotto di un veicolo, l'ordigno cade a pochi centimetri dall'auto che è davanti: solo per un caso non ci sono vittime.

Reuters ha verificato la data e il luogo dell'accaduto.

E' lunedì 29 maggio: quel giorno le forze russe lanciano il sedicesimo attacco su Kiev, la difesa aerea ucraina abbatte tutti gli 11 missili di crociera arrivati sui cieli della capitale. Alla fine il bilancio registra una persona lievemente ferita nel distretto centrale di Podil, nessun danno materiale rilevante, un video che resterà per sempre nella memoria di chi era in movimento su quella strada.