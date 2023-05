Lugo, i volontari al lavoro per salvare il teatro dal fango

C'è preoccupazione per i luoghi della cultura.

"Ci segnalano danni ingenti al patrimonio artistico e culturale - ha detto il ministro Sangiuliano - in alcuni casi estremamente gravi come al teatro di Lugo, a Faenza e Forlì. Ci sono, poi, gli archivi e le biblioteche dove l'acqua minaccia l'integrità delle raccolte. Fatta una prima generica stima dei danni, concerteremo un piano di interventi" - così il ministro.

Ecco la situazione del teatro di Lugo, con Filippo Vendemmiati