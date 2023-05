A Selva Malvezzi l'acqua ristagna e spaventa i residenti: “C'è un odore nauseabondo”

Ore critiche a Selva Malvezzi, frazione di Molinella, nel bolognese, dove l'acqua in alcuni punti ristagna e in altri scende molto lentamente. I residenti sono preoccupati per la situazione e per l'odore nauseabondo. “Ho amiche che si sono trovate nel giardino di casa carcasse di animali morti”, racconta una donna del posto.